Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин в субботу провели в Сочи более чем пятичасовые переговоры.

Первые два часа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций, потом во время обеда – тет-а-тет.

Дальше переговоры продолжились вместе с главами правительств России и Беларуси Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом, министрами обеих стран.

Во время открытой части переговоров Лукашенко заявил, что Беларусь хочет от России равных условий.

По словам министра экономики России Максима Орешкина, Лукашенко и Путин договорились встретиться до конца года еще раз – 20 декабря.

Напомним, что накануне Лукашенко заявил, что Беларусь не собирается входить в состав любого государства, даже «братской» России.

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