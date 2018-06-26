- Я все умею! Есть умею. Пить умею. В туалет прошусь, спать в обед буду. Ну возьмите меня в ясли! А то так на работу неохота!

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- И в какой, например, профессии большинство - профессионалы?

- Там, где есть естественный отбор непрофессионалов.

- Ну например?

- Ну например саперы.

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- Ихтиандр, сынок, не лежи долго на солнце, а то вокруг тебя уже мужики с пивом собираются...

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Читаю иногда на упаковках продуктов и полуфабрикатов состав. Фосфаты, нитраты, соли... В общем, в наше время человек, хорошо учивший в школе химию, может собрать 20 граммов пластита из двух пачек пельменей, кетчупа и майонеза.

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- Надо принимать буддизм.

- Зачем?

- В христианстве я уже накосячил.

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Женщинам на заметку.

Кто-то очень умный вычислил, что мужчина слушает женщину в среднем 15 секунд. Поэтому учитесь говорить быстро.

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- Дорогой, кажется, ты подаешь плохой пример нашему сыну.

- А что такое?

- Его первые слова были: "Ну, вздрогнули!"

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После драки на свадьбе я понял - шампанское сильнее только ударяет в голову, когда оно в бутылке.

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Когда говорят, что это так же легко, как отобрать конфетку у ребенка, то попробуйте отобрать конфетку у ребенка...

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- Мам, купи собачку!

- Нет!

- Ну пожалуйста, купи!

- Я же сказала, нет! Продай ее кому-нибудь другому!

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