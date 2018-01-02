В посольстве уточнили, что в 2017 году 625 украинцев обратились в Польшу с просьбой предоставить политическое убежище

"По сравнению с предыдущими годами, если мы возьмем 2014 год, то это количество уменьшилось в четыре раза, а по сравнению с 2016 годом - в два раза. Просили 1306 человек о международной защите в 2016 году, это между граждан Украины. Вообще 21% граждан Украины попросил статус беженца в 2017 году от общего количества иностранных граждан, которые обращаются за международной защитой" , - заявила она в комментарии телеканалу "112 Украина" .

По словам дипломата, заявления Варшавы о десятках тысяч беженцев из Украины является оправданием перед Евросоюзом в связи с нежеланием соблюдать миграционную политику.

Напомним, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий продолжает настаивать, что его страна принимает тысячи украинских беженцев и этим помогает снизить напряжение на востоке ЕС. По его словам, решение властей Польши отказать в приеме беженцев из африканских стран и Ближнего Востока не было ошибкой.

Отметим, что в Управление по вопросам иностранцев Польши 2017 года обратилось 625 граждан Украины с просьбой предоставить им международную защиту. Статус беженца предоставлен 56 гражданам Украины.