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Посольство Украины: в Польше нет десятков тысяч украинских беженцев
02.01.2018 21:04
Посольство Украины: в Польше нет десятков тысяч украинских беженцев
В посольстве уточнили, что в 2017 году 625 украинцев обратились в Польшу с просьбой предоставить политическое убежище
Руководитель консульского отделения посольства Украины в Польше Светлана Крыса заявила, что информация польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о десятках тысяч беженцев из Украины не соответствует действительности.
Посольство Украины: в Польше нет десятков тысяч украинских беженцев Фото: cacds.org.ua

"По сравнению с предыдущими годами, если мы возьмем 2014 год, то это количество уменьшилось в четыре раза, а по сравнению с 2016 годом - в два раза. Просили 1306 человек о международной защите в 2016 году, это между граждан Украины. Вообще 21% граждан Украины попросил статус беженца в 2017 году от общего количества иностранных граждан, которые обращаются за международной защитой", - заявила она в комментарии телеканалу "112 Украина".

По словам дипломата, заявления Варшавы о десятках тысяч беженцев из Украины является оправданием перед Евросоюзом в связи с нежеланием соблюдать миграционную политику.

Напомним, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий продолжает настаивать, что его страна принимает тысячи украинских беженцев и этим помогает снизить напряжение на востоке ЕС. По его словам, решение властей Польши отказать в приеме беженцев из африканских стран и Ближнего Востока не было ошибкой. 

Отметим, что в Управление по вопросам иностранцев Польши 2017 года обратилось 625 граждан Украины с просьбой предоставить им международную защиту. Статус беженца предоставлен 56 гражданам Украины.

Еврокомиссия готовит решение об иске на Венгрию, Польшу и Чехию в Европейский суд за невыполнение решения 2015 года о переселении беженцев из Греции и Италии по квоте ЕС.

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