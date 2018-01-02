Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призвало правоохранительные органы найти убийц правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской. Соответствующее сообщение было обнародовано в Twitter-аккаунте дипломатического ведомства.

"Ошеломлены и расстроены смертью активистки Ирины Ноздровской. Мы выражаем глубочайшие соболезнования ее друзьям и родственникам. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в понедельник, 1 января. в Вышгородском районе Киевской области было обнаружено тело правозащитницы Ирины Ноздровскую. Несколько лет женщина занималась делом гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в селе Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. По словам близких и знакомых, в последнее время в адрес Ноздровской поступали угрозы и она сообщала об этом в полицию.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Национальная полиция рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы Ирины Ноздровской .

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