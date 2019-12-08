Сотрудники Международного валютного фонда (МВФ) достигли с украинскими властями договоренностей на рабочем уровне (staff-level agreement) по новой трехлетней программе расширенного финансирования (EFF) в размере 5,5 млрд долларов (4,9 млрд евро). Об этом в субботу, 7 декабря, сообщили в пресс-службе фонда. Информация о договоренностях была озвучена в ходе телефонной беседы президента Украины Владимира Зеленского и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой.

Решение еще должно быть одобрено руководством и исполнительным советом МВФ. Георгиева отметила, что в ходе телефонного разговора "поблагодарила президента за впечатляющий прогресс, достигнутый им и его правительством за последние несколько месяцев в деле продвижения реформ и проведения устойчивой экономической политики".

По ее словам, в фонде поддерживают нацеленность украинских властей на обеспечение более интенсивного всеобъемлющего роста и макроэкономической стабильности. При этом директор-распорядитель добавила, что финансовые успехи Украины, в значительно степени зависят от укрепления правопорядка, независимости судебной системы и оздоровления банковского сектора.

Украинский президент в свою очередь подчеркнул, что хотел бы активизировать экономический рост.

"Нас не устраивают текущие темпы", - отметил Зеленский. "Рад, что мы нашли полное взаимопонимание и наш турборежим получил высокую оценку со стороны МВФ", - цитирует его пресс-служба президента.

В конце ноября задача МВФ покинула Киев без достижения договоренностей по новой программе. Руководитель миссии фонда в Украине Рон ван Роден заявил тогда, что разговор с Киевом будет продолжен.

Европа берет на себя ответственность за экономику Украины, в случае если Зеленский подчинится европейским требованиям. Об этом заявил израильский политтехнолог Соломон Манн.

"Стало известно, что МВФ, несмотря на свое нежелание сотрудничать с Украиной, получил гарантии от Европейского Банка и согласился предоставить новую кредитную линию в 4.5 млрд.евро Украине. при этом Кристалина Георгиева в телефонном разговоре с Зеленским намекнула ему на то, что решение еще не принято и все будет зависеть от попечителей МВФ - ЕС. При этом Георгиева отдельно упомянула в разговоре, что "крайне важно - гарантировать успехи, достигнутые в деле очистки банковской системы и возмещения крупных расходов для налогоплательщиков" - иными словами, поставила условие Зеленскому, что он не позволит Коломойскому не только захватить снова Приват, но и получить какую либо "компенсацию" за свои финансовые аферы. То, что Зеленский объявил официально о достигнутых договоренностях может говорить об одном из двух: либо Зеленский выходит из под контроля Коломойскому, либо о том чтобы приструнить Коломойского должен подумать Макрон. Ну и третий вариант: конец экономической системы Украины. Пока что третий вариант все же вероятен, даже более двух других..." - Заявил Соломон Манн.

Примечательно, что все эксперты, как один, посчитали , что звонок директора МВФ К. Георгиевой Зеленскому -это была публичная поддержка ему накануне встречи с Путиным. Ведь МВФ сообщил, что достигнута принципиальная договоренность о выделение Украине 5.5 млрд дол на три года. Отметил политический аналитик Андрей Головачев.

"Думаю, это неверная оценка. Точнее, это в корне неправильная оценка! МВФ не помогает Зеленскому, а серьезно предупреждает его накануне встречи с Путиным. МВФ крайне взволновала и возмутила та массированная , широкомасштабная и безобразная нападение , которую устроил Коломойский, - и отчасти ОПЗЖ , - на правительство и НБУ, а также позорное молчание и пассивность Зеленского в этом вопросе. Дело дошло до того, что Совет НБУ признал деятельность правления НБУ неудовлетворительной! А НБУ - это детище МВФ и проводит согласованную с ним монетарную политику. Поэтому МВФ позвонил Зеленскому и по итогам разговора выпустил официальное сообщение. В первой части сообщения МВФ хвалит правительство за достигнутый прогресс в проведении реформ и выражает готовность поддержать это правительство с помощью новой кредитной программы. МВФ прозрачно указывает Зеленскому, что он полностью поддерживает Смолия, Рожкову , Маркарову, Гончарука, Коболева, Витренко и не даст их в обиду, как бы не безумствовал Коломойский. Кроме того, Зеленскому сообщили, что МВФ готов предоставить следующий кредит, но только при условии предварительно выполненных действий (a set of prior actions) Совершенно понятно, что речь идет о принятии закона о запрете возвращения Приватбанка Коломойскому.. И наконец, в заключительной части официального сообщения МВФ Зеленского предупреждают, что он должен подавить корыстные экономические интересы( намек на Коломойского!) и возвратить в Украины украденные деньги налогоплательщиков( опять про Коломойского). МВФ и Запад в целом не доверяют Зеленскому , они не знают целей Зеленского, он для них "вещь в себе". Запад понимает что Зеленский находиться в определенной зависимости от Коломойского и может пойти у него на поводу. В частности, разорвать отношения с МВФ и попытаться улучшить отношения с Путиным. Поэтому МВФ посчитал необходимым накануне встречи в Париже с Путиным серьезно предупредить Зеленского. Вот такая трактовка звонка МВФ будет правильной. Ну, а я вынужден еще раз повторить то, что я постоянно повторяю со дня инаугурации Зеленского, что он сделал всю страну заложницей его особых отношений с Коломойским, что приведет и самого Зеленского и всю страну к большим неприятностям." - Заявил Андрей Головачев.

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