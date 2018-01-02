Марчук не видит перспективы ввода миротворцев ООН на Донбасс в ближайшее время

Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, прежний премьер-министр, экс-министр обороны и экс-секретарь СНБО Евгений Марчук не видит перспективы введения в ближайшее время миротворческого контингента ООН на Донбасс.

"Откровенно говоря, у меня небольшая надежда, что удастся в ближайшее время с миротворческим контингентом что-то положительное решить", - сказал он в показанном во вторник интервью "5 каналу",.

Е.Марчук отметил, что для ситуации на Донбассе могут подходить два вида миротворческих операций: по поддержанию мира и насилие к миру, и последнее предусматривает применение оружия самими миротворческими контингентами в отношении нарушителей мира или тех, кто нападает на миротворцев.

"На вариант принуждения к миру Россия никогда не согласится. Она и сейчас не соглашается на миротворческую операцию по поддержанию мира. А почему "поддержание мира"? Потому что это когда стороны договорились о мире, но есть много недопонимания, нарушений и т.д. В этом случае договоренность есть, но ее нужно просто поддержать: развести стороны, растянуть подальше, затем переходные временные администрации в некоторых местах под эгидой ООН вводятся", - пояснил он.

Е.Марчук указал, что поскольку уже прозвучало много заявлений на различных уровнях, в том числе, от "вожаков ОРДО и ОРЛО" о том, что они против предложенной Украиной инициативы введения миротворцев, то он не видит в ближайшее время перспективы введения миротворцев.

"Хотя это не означает, что этот вопрос не нужно продвигать, и президент Порошенко правильно сделал, что поднял этот вопрос на Генассамблее ООН", - считает он.