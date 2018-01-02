|В Киеве во время движения загорелся троллейбус с пассажирами
|02.01.2018 21:11
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В Киеве блия метро Лесная загорелся троллейбус с пассажирами, передает со ссылкой на сообщение сообщества dtp.kiev.ua.
В сообщении отмечается, что водитель остановил транспортное средство и вывел пассажиров на улицу.
Тушить горящий троллейбус до приезда сотрудников ГСЧС ему помогали автомобилисты, которые стали очевидцами события.
Предварительно, по данным сообщества, в результате пожара никто не пострадал.
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