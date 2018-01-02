|
Саакашвили об убийстве Ноздровской: Страну стремительно захватывает криминал
|
02.01.2018 21:11
|
О том, что юриста Ирину Ноздровскую убьют, "знали очень многие",
заявил руководитель "Руху нових сил" Михаил Саакашвили. По его
словам, у криминала есть свои судьи, прокуроры и полицейские.
Саакашвили: Мы вернулись именно в лихие 90-е Фото: ЕРА
"Правоохранительные органы, их руководители занимаются слежкой за
лидерами оппозиции, занимаются своими коммерческими интересами. СБУ
вообще превратилась в большое коммерческое предприятие. Полиция
идет в том же направлении, ее значительная часть. И страну быстро
захватывает криминал", – сказал он.По словам политика, "мы
вернулись именно в лихие 90-е"."У криминала есть свои судьи, свои
прокуроры, свои полицейские – и они заправляют. Они решают,
это их территория. И то, что ее убьют, знали очень многие. Точно
так же, что убьют Амину Окуеву (участница АТО, погибла 30
октября. – ), об этом знали все. Это была летопись
объявленного убийства", – заявил Саакашвили.1 января в реке в
Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской,
которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное
производство по статье об умышленном убийстве.Вечером 1 января
правоохранители допросили бывшего жениха Ноздровской Виталия
Сергеева. По словам его отца, следствие в качестве одной из
версий преступления рассматривает убийство из-за неразделенной
любви.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы
Сапатинской в аварии в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник
тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский.
Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП находился под воздействием
наркотиков.В июне Россошанского приговорили к семи годам лишения
свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной
жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его,
и отправил дело в первую инстанцию. Ноздровской и ее
семье угрожали друзья обвиняемого и его отец.В Киеве 2
января прошла акция протеста в связи с убийством
Ноздровской.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира