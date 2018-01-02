О том, что юриста Ирину Ноздровскую убьют, "знали очень многие", заявил руководитель "Руху нових сил" Михаил Саакашвили. По его словам, у криминала есть свои судьи, прокуроры и полицейские. Саакашвили: Мы вернулись именно в лихие 90-е Фото: ЕРА "Правоохранительные органы, их руководители занимаются слежкой за лидерами оппозиции, занимаются своими коммерческими интересами. СБУ вообще превратилась в большое коммерческое предприятие. Полиция идет в том же направлении, ее значительная часть. И страну быстро захватывает криминал", – сказал он.По словам политика, "мы вернулись именно в лихие 90-е"."У криминала есть свои судьи, свои прокуроры, свои полицейские – и они заправляют. Они решают, это их территория. И то, что ее убьют, знали очень многие. Точно так же, что убьют Амину Окуеву (участница АТО, погибла 30 октября. – ), об этом знали все. Это была летопись объявленного убийства", – заявил Саакашвили.1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.Вечером 1 января правоохранители допросили бывшего жениха Ноздровской Виталия Сергеева. По словам его отца, следствие в качестве одной из версий преступления рассматривает убийство из-за неразделенной любви.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в аварии в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП находился под воздействием наркотиков.В июне Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию. Ноздровской и ее семье угрожали друзья обвиняемого и его отец.В Киеве 2 января прошла акция протеста в связи с убийством Ноздровской. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки его саакашвили свои что ноздровской Теги: политика