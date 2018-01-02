Большинство из них были обнаружены в освобожденных городах - Славянске, Константиновке, Бахмуте, Торецком

Об этом сообщает пресс-служба ведомства .

"Всего в 2017 году полиция Донетчины разоблачила более 300 боевиков. Из них 240 задержаны, 61 - установлен и объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшую неделю полиция объявила о подозрениях в "создании не предусмотренных законом вооруженных формирований или участии в их деятельности" десяти боевикам.

"Большинство из них были обнаружены в освобожденных городах - Славянске, Константиновке, Бахмуте, Торецком. А двое, жители оккупированных Донецка и Макеевки, были задержаны во время проверки на контрольно-пропускном пункте при попытке пересечения линии разграничения", - рассказали в ведомстве.

Всем десяти боевикам объявлено о подозрении по ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.