|В 2017 году разоблачили более 300 боевиков, - полиция Донетчины
|02.01.2018 21:11
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Большинство из них были обнаружены в освобожденных городах - Славянске, Константиновке, Бахмуте, ТорецкомВ полиции Донетчины рассказали, что в прошлом году разоблачили более 300 боевиков.
Фото: ullica.ru
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Всего в 2017 году полиция Донетчины разоблачила более 300 боевиков. Из них 240 задержаны, 61 - установлен и объявлен в розыск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшую неделю полиция объявила о подозрениях в "создании не предусмотренных законом вооруженных формирований или участии в их деятельности" десяти боевикам.
"Большинство из них были обнаружены в освобожденных городах - Славянске, Константиновке, Бахмуте, Торецком. А двое, жители оккупированных Донецка и Макеевки, были задержаны во время проверки на контрольно-пропускном пункте при попытке пересечения линии разграничения", - рассказали в ведомстве.
Всем десяти боевикам объявлено о подозрении по ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Напомним, прокуратура Запорожской области направила в суд обвинительный акт относительно преступной группировки из шести человек, четверо из которых - сотрудники полиции. Их обвиняют в разбойном нападении на местных жителей с целью грабежа.