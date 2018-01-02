Автобус международного сообщения совершил вынужденную остановку на Житомирщине из-за нетрезвого пассажира с муляжом гранаты

Нетрезвый пассажир рейсового автобуса международного сообщения угрожал другим пассажирам муляжом гранаты, из-за чего водитель совершил вынужденную остановку, сообщает полиция Житомирской области.

По информации пресс-службы областной полиции, из-за агрессивного пассажира автобус сделал вынужденную остановку около 1:50 вторника, 2 января, на 182 км автодороги Киев-Чоп, близко с.Молодежного Пулинского района Житомирской области.

Во время проверки информации выяснилось, что один из пассажиров находится в состоянии алкогольного опьянения и неадекватно себя ведет, цепляясь к другим и угрожая предметом, внешне похожим на гранату.

"Мы выяснили, что мужчина сел в салон транспортного средства, следовавшего в столицу, в г.Львов, и уже через час-другой начал приставать к другим пассажирам и водителю. Те сначала пытались утихомирить хулигана, однако когда он начал угрожать подорвать всех, водитель остановил автобус и попросил пассажиров выйти из салона в целях безопасности", - рассказал начальник Пулинского отделения полиции Виктор Лысюк.

Полицейские задержали агрессивного пассажира, который оказался 21-летним жителем г.Киева. Во время его освидетельствования зафиксировано состояние опьянения - 1,7 промилле.

Также полицейские изъяли предмет, оказавшийся муляжом гранаты РГД-5. Он направлен на экспертизу.

Все очевидцы инцидента были доставлены в отделение полиции для фиксации обстоятельств происшествия. Через несколько часов автобус вместе с пассажирами продолжил свой путь.

По данному факту начато уголовное производство по ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статья предусматривает наказание в виде штрафа или ограничения свободы сроком до 5 лет.