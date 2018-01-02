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Порошенко составил плейлист самых интересных украиноязычных песен 2017 года
02.01.2018 21:19
По словам президента Украины Петра Порошенко, украинская музыка в 2017 году году сделала значительный шаг вперед. Порошенко: В Украине появилось много современной и интересной музыки Фото: president.gov.ua "Украинская музыка в этом году сделала значительный шаг вперед - появилось много современной и интересной музыки", – отметил президент.В плейлист Порошенко вошли:1. Riffmaster – "Тихо Прийшов, Тихо Пішов або Пісня Спеціального Значення";2. ONUKA – "VSESVIT";3. THE HARDKISS – "Журавлi";4. Pianoбой – "Вітчизна";5. DakhaBrakha – "Monakh";6. Олег Скрипка и товарищи – "Марш Нової Армії";7. Тина Кароль – “Перечекати”.
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1175912392543151/

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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