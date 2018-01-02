По словам президента Украины Петра Порошенко, украинская музыка в
2017 году году сделала значительный шаг вперед. Порошенко: В
Украине появилось много современной и интересной музыки Фото:
president.gov.ua "Украинская музыка в этом году сделала
значительный шаг вперед - появилось много современной и интересной
музыки", – отметил президент.В плейлист Порошенко вошли:1.
Riffmaster – "Тихо Прийшов, Тихо Пішов або Пісня Спеціального
Значення";2. ONUKA – "VSESVIT";3. THE HARDKISS –
"Журавлi";4. Pianoбой – "Вітчизна";5. DakhaBrakha –
"Monakh";6. Олег Скрипка и товарищи – "Марш Нової Армії";7.
Тина Кароль – “Перечекати”.
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1175912392543151/
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