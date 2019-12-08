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Посол ЕС в Украине одобрил новое сотрудничество Украины и МВФ
08.12.2019 10:41
Посол ЕС в Украине новый договор о сотрудничестве с МВФ дасть возможность получить больше финансовой помощи Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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