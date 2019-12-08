|Легендарная "Таблетка": в Киеве открыли памятник военным медикам
|08.12.2019 10:42
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Об этом сообщает АрмияINFORM.
"Сегодня на территории Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» (НВМКЦ) состоялось торжественное открытие памятного знака «Лицо войны», посвященного военнослужащим медицинской службы, которые погибли, спасая жизни защитников Украины в районе проведения боевых действий", - говорится в сообщении.
После почтения памяти героев минутой молчания авторы-инициаторы его создания - руководитель автомобильной службы капитан Юрий Слипчук и ветеран АТО Игорь Симутин, открыли мемориал «Лицо войны».
"Общими усилиям нашего коллектива и при огромной поддержке руководства центра появился этот образ - боевого санитарного авто УАЗ-3962, прославленного под названием «Таблетка». На ее борту, под вражескими обстрелами, находились отважные водители и врачи, которые спасали наших воинов. На твердом граните высечены имена героев современности, которые сложили головы за Украину и которых мы всегда будем помнить", - сказал Слипчук.