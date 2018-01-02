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Яценюк продал 30% телеканала Espreso.TV почти за $1,5 млн
02.01.2018 21:19
Яценюк продал 30% телеканала Espreso.TV почти за $1,5 млн
В госбюджет уплачено 7 миллионов гривен
Экс-премьер-министр Арсений Яценюк продал американской компании Atmosphere Entertainment, Inc. (Нью-Йорк), подконтрольной Ивану Жеваго - сыну депутата Константина Жеваго, 30% -ную долю телеканала "Espreso.TV" за $1 млн 465,28 тыс.
Яценюк продал 30% телеканала Espreso.TV почти за ,5 млн Фото: nfront.org.ua

Об этом сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.

"В результате прозрачной и публичной продажи доли собственности телеканала он оплатит в государственный бюджет около 7 млн ​​грн налогов", - написала она на своей странице в Facebook.

В середине августа 2017 года Лаппо сообщила, что Яценюк реализовал опцион с 2013 года и вступил в соучредители телеканала Ларисы Княжицкой 30% акций за 3,8 млн грн.

Лаппо отметила, что продажа была осуществлена ​​без схем оптимизации налогов и использования оффшорных компаний, а все финансовые транзакции прошли проверку в соответствующих банках США и Украины.

Телеканал "Espreso.TV" создан осенью 2013 года. Среди его учредителей - Княжицкий и прежний главный редактор еженедельника "Комментарии" Вадим Денисенко. Канал оформлен на ООО "Голдберри", которое, в свою очередь, на 100% принадлежит ООО "Астра Финанс" (Киев). Данные об изменении владельцев уже внесены в госреестр.

Напомним, не так давно Яценюк, Авакова и жена Княжицкого стали совладельцами телеканала "Эспрессо" в августе 2017 года.

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