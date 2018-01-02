В госбюджет уплачено 7 миллионов гривен

Об этом сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо .

"В результате прозрачной и публичной продажи доли собственности телеканала он оплатит в государственный бюджет около 7 млн ​​грн налогов", - написала она на своей странице в Facebook.

В середине августа 2017 года Лаппо сообщила, что Яценюк реализовал опцион с 2013 года и вступил в соучредители телеканала Ларисы Княжицкой 30% акций за 3,8 млн грн.

Лаппо отметила, что продажа была осуществлена ​​без схем оптимизации налогов и использования оффшорных компаний, а все финансовые транзакции прошли проверку в соответствующих банках США и Украины.

Телеканал "Espreso.TV" создан осенью 2013 года. Среди его учредителей - Княжицкий и прежний главный редактор еженедельника "Комментарии" Вадим Денисенко. Канал оформлен на ООО "Голдберри", которое, в свою очередь, на 100% принадлежит ООО "Астра Финанс" (Киев). Данные об изменении владельцев уже внесены в госреестр.