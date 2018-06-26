Перед зданием мэрии Кишинева утром во вторник начался протест против отмены местных выборов в молдовской столице. Протестующие заблокировали вход в здание. Об этом сообщает со ссылкой на NewsMaker.

Протест начался в 7:30, часть протестующих сразу же попыталась войти в здание мэрии.

Завязалась борьба с полицией, в результате которой полицейский кордон был оттеснен от главного входа в здание. Но попасть в здание протестующим не удалось, полиция вовремя закрыла массивную входную дверь, пишет издание.

Избранный мэр Андрей Нэстасе попросил полицейский кордон отойти на несколько шагов от протестующих и не применять насилие в отношении людей. Кроме того, он призвал сотрудников мэрии присоедениться к протесту.

Политик Майя Санду объявила, что сегодня протестующие временно заблокируют вход в мэрию. Протестующие по ее призыву сели на тротуар перед мэрией.

Позже, около 9:15 по местному времени, она объявила митингующим, что первая акция сопротивления подошла к концу. Под скандирование лозунга "Мы не сдаемся" митинг оппозиции был завершен. Спустя полчаса после окончания протеста часть митингующих осталось у здания столичной мэрии.

Напомним, 19 июня в Кишиневе суд отменил результаты выборов мэра.

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