Португальский футболист, выступающий за испанский клуб "Реал Мадрид" Криштиану Роналду сделал фотографию со своими главными спортивными наградами, заработанными за спортивную карьеру. Снимок с трофеями спортсмен опубликовал на своей станице в социальной сети Instagram.

Среди наград, запечатленных на фото - награда игрока года по версии ФИФА (крайний слева), пять "Золотых мячей", две награды ФИФА "The Best", четыре "Золотых бутсы" и три награды УЕФА лучшему игроку года в Европе (с рогами). Фотографию форвард сделал на фоне родного города - Мадейры.

"Играя на улицах Мадейры, я мечтал стать топ-футболистом, но не мог представить, что однажды смогу сделать такое фото. Этот момент я посвящаю всей своей семье, друзьям, одноклубникам и тренерам, всем тем, у кого я учился, и всем, кто работает в клубе "Реал" и сборной Португалии. Особая благодарность моим болельщикам. Это и ваши трофеи", - написал игрок в подписи к фотоснимку.

Как сообщал MIGnews.com.ua, форвард сборной Португалии и мадридского клуба "Реал Мадрид" Криштиану Роналду, который только месяц назад снова стал отцом, обнародовал совместное фото со своей новорожденной дочерью . Данный снимок стал первым, который был сделан в детской комнате.

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