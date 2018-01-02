В Украине уже сформирован 698 объединенных территориальных общин. Об этом 2 января 2018 года, сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в своем Facebook, передает со ссылкой на .

"Мы имеем 665 ОТГ, в которых уже состоялись первые выборы, еще 33 общины ожидают решения относительно назначения первых выборов. В этих общинах проживает более 6 млн украинцев, и более 29% территории страны охвачены ОТГ", - написал он в соцсети.

По данным чиновника, лидируют по темпам объединения общин Днепропетровская и Житомирская области.

"Кроме того, в отношении 6 общин готовят обращение в относительно проведения первых выборов. А в 27 ОТГ началась процедура присоединения", - доложил Он.

Он также подчеркнул, что для совершенствования и упрощения процессов объединения территориальных общин инициировал принятие необходимой законодательной базы. В частности в 2017 году принято 7 законов, которые ужесточили ОТГ.

Напомним, 24 декабря 2017 года состоялись выборы в 51 о'объединенной территориальной общине (ОТГ).

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