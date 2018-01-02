Родственники Дмитрия Россошанского, осуждения которого по делу о ДТП добивалась погибшая адвокат Ирина Ноздровская, угрожали женщине, однако угрозы были скорее эмоциональными. Такое мнение высказал адвокат Анатолий Худяков, который представлял интересы Ноздровской. Худяков сомневается, что окружение Россошанского было способно организовать убийство Фото: Анатолій Худяков / Facebook "Угрозы, насколько мне было известно, были от отца Россошанского. Он говорил ее матери, что она скоро будет хоронить вторую дочку. И угрозы были (это зафиксировано на видео и, думаю, есть в общем доступе, по крайней мере я видел это в YouTube) от человека, который находился на заседании суда 27 декабря в Апелляционном суде Киевской области. Который говорил в адрес Ирины, что она будет бояться ходить по ночам", – рассказал адвокат.По мнению Худякова, угрозы мести были эмоциональными и не направленными на какое-либо конкретное действие."Я с Россошанским работаю уже два года, и я бы сказал, что это могло быть больше эмоционально, чем действенно. Как сказал (адвокат) Андрей Федур, не того уровня люди, чтобы организовывать, например, это убийство. Я не исключал бы, что Россошанский – очень шикарная ширма", – отметил адвокат.1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.По информации депутата Верховной Рады Мустафы Найема, следствие сейчас отрабатывает три основные версии: убийство в связи с делом о ДТП с участием Россошанского, племянника бывшего председателя Вышгородского райсуда, убийство на профессиональной почве и бытовой конфликт.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в аварии в сентябре 2015 года. Ее сбил Дмитрий Россошанский. Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП находился под воздействием наркотиков.В июне 2017 года Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.В Киеве 2 января прошла акция протеста в связи с убийством Ноздровской. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки россошанского что адвокат угрозы ноздровской Теги: происшествия