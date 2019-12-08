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СНБО утвердил, чего будет добиваться Зеленский на саммите в Париже
08.12.2019 11:03
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России пройдет 9 декабря.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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