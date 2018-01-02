Одна из первых версий, которую правоохранители примут на обработку, касается судебного дела по факту ДТП, которым занималась Ноздровская

"Сейчас рассматриваются следующие версии: профессиональная деятельность Ноздровской, дело по факту ДТП, в котором погибла ее сестра, хулиганство, а также возможная попытка изнасилования правозащитницы" , - заявил представитель Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович журналистам во вторник, сообщает "Укринформ" .

Он отметил, что одна из первых версий, которую правоохранители примут на обработку, касается судебного дела по факту ДТП, которым занималась Ноздровская.

Несмотря на наличие основных версий, другие версии не исключаются, отмечает представитель Главного управления Нацполиции.

Напомним, что тело Ирины Ноздровской было найдено в Вышгородском районе Киевской области . Перед этим, 30 декабря Вышгородское управления полиции объявило Ноздровскую в розыск. В сообщении отмечалось, что она исчезла около 16:00 29 декабря.

Дочь погибшей сообщала об исчезновении матери. По ее словам, Ирина исчезла 29 декабря, поехав на работу, с которой не вернулась. Последний раз связь с ней родственники имели около 17:00, после чего ее телефон был отключен.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Росошанский.

В мае 2017 года Росошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали и она сообщала об этом в полицию.

Смерть юристки Ирины Ноздровской в Киевской области полиция квалифицировала как умышленное убийство и открыла уголовное производство.

Добавим, что задержанный бывший жених убитой Ирины Ноздровской Виталий Сергеев отказался дать показания .

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов заявил митингующим, что Ирина Ноздровская не обращалась в правоохранительные органы с сообщениями об угрозах.

Во время акции Дмитрий Ценов пообещал активистам, что дочь и родители погибшей Ноздровской получат охрану. Также создадут группу из 10 человек с участием специалистов (юристов), для контроля процесса.

В какой-то момент на главу Нацполиции Киевщины напали митингующие.