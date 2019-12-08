Так Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний прокомментировал корреспонденту Укринформа заявление почетного патриарха Филарета о том, что он будет бороться за Киевский патриархат "до последнего".

"Почетный Патриарх благодарит нас за такое решение (что касается гарантий обеспечения достойного положения почетного патриарха Филарета - ред.), но говорит, что в дальнейшем будет продолжать борьбу за сохранение Киевского патриархата. Но Украинской православной церкви Киевского патриархата уже как таковой нет, поскольку она легла в основу нашей единой поместной, уже признанной православной церкви. Мы - едины, мы сохранили наше единство и скоро будем уже торжественно отмечать первую годовщину объединительного собора, динамично развиваемся, укрепляем свои позиции и благодаря этому есть определенные успехи - это признание со стороны других поместных православных церквей", - сказал митрополит Епифаний.

Отвечая на вопрос о процессе присоединения храмов УПЦ КП к ПЦУ, он сказал, что только единицы, вероятно, с десяток приходов в разных областях Украины заявили о поддержке позиции Филарета и еще не перерегистрировались.

"Мы никого не заставляем, мы всех призываем к любви, единству, без противостояний и борьбы", - сказал Предстоятель ПЦУ.

В Чернигове митрополит Епифаний находился с архипастырским визитом по случаю празднования в Екатерининской казацкой церкви праздника - Дня св. вмч Екатерины и св. Меркурия.

Как сообщал Укринформ, ПЦУ завершила процедуру ликвидации УПЦ Киевского патриархата и приняла решение о пожизненном обеспечении условий проживания и деятельности почетного патриарха Филарета.

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