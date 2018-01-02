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Саакашвили заявил о сотрудничестве против него Путина и Порошенко
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02.01.2018 21:35
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Лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили заявил, что о нем говорили
во время телефонного разговора 29 декабря президенты РФ и Украины
Владимир Путин и Петр Порошенко. Саакашвили: Наряду с вопросами
обмена пленных, обсуждался и мой вопрос Фото: ЕРА "Насколько
я понимаю, и меня никогда мои источники не подводили, 29 декабря
состоялся телефонный разговор ...и, насколько я понимаю, в ходе
этого разговора, наряду с вопросами обмена пленных, обсуждался и
мой вопрос. И сотрудничество на уровне президентском против
меня", – сказал он.По словам политика, "то, что они друг с
другом это обсуждают", стало для него новостью.Саакашвили получил
украинское гражданство в мае 2015 года. В июле 2017 года Порошенко
издал приказ о потере им гражданства на основании недостоверных
данных, поданных в Госмиграционную службу Украины.5 декабря
генпрокурор Юрий Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило
из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения
украинской власти.Экс-президента Грузии задержали со второй попытки
вечером 8 декабря. Прокуратура требовала для политика меру
пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного
браслета.11 декабря Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство
обвинения и отпустил Саакашвили на свободу. Генеральная прокуратура
Украины подала апелляцию, которую должны рассмотреть 3 января.22
декабря и 26 декабря политик не явился на допросы в СБУ.
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