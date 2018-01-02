Лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили заявил, что о нем говорили во время телефонного разговора 29 декабря президенты РФ и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко. Саакашвили: Наряду с вопросами обмена пленных, обсуждался и мой вопрос Фото: ЕРА "Насколько я понимаю, и меня никогда мои источники не подводили, 29 декабря состоялся телефонный разговор ...и, насколько я понимаю, в ходе этого разговора, наряду с вопросами обмена пленных, обсуждался и мой вопрос. И сотрудничество на уровне президентском против меня", – сказал он.По словам политика, "то, что они друг с другом это обсуждают", стало для него новостью.Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года. В июле 2017 года Порошенко издал приказ о потере им гражданства на основании недостоверных данных, поданных в Госмиграционную службу Украины.5 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской власти.Экс-президента Грузии задержали со второй попытки вечером 8 декабря. Прокуратура требовала для политика меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.11 декабря Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство обвинения и отпустил Саакашвили на свободу. Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию, которую должны рассмотреть 3 января.22 декабря и 26 декабря политик не явился на допросы в СБУ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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