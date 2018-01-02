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Алла Пугачова і Максим Галкін "підірвали" мережу фото з дітьми
02.01.2018 21:37
Чотири роки тому Алла Пугачова та Максим Галкін стали батьками за допомогою сурогатної матері: у пари народилися двійнята Ліза та Гаррі і шанувальники вже відмічають, що малюки - копія зіркових татуся та мами.

Напередодні Нового року Галкін і Пугачова поділилися у своєму Інстаграмі неймовірними родинними фото, які вже охрестити королівськими: Алла позує з Лізою, а на спільному фото Пугачова стоїть у вишуканій сукні, Галкін - у смокінгу, а малята сидять на кріслах.

"Дорогі друзі, з наступаючим вас 2018! Бажаємо вам щастя, любові і миру в ваших родинах! Нехай цей рік принесе вам багато раптової радості! Ваші Алла, Максим, Ліза і Гаррі", - підписало подружжя світлину.

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