Группа жителей полуострова Коромандел сделала небольшой островок со скамейкой и переносным холодильником, чтобы на Новый год пить алкоголь "в международных водах". Новозеландцы установили на своем острове переносной холодильник и скамейку Фото: Tairua ChitChat! / Facebook За нарушение "сухого закона" на пляже новозеландцев могли оштрафовать или арестовать. Поэтому днем 31 декабря группа людей начала возводить островок в устье реки Тейруа. Они установили на "острове" скамейку и переносной холодильник.По словам очевидцев, в новогоднюю ночь они сидели на своем острове, выпивая и наблюдая за фейерверком.Создатели остова отметили, что на них не распространяется запрет на употребление алкоголя, поскольку они находятся "в международных водах".Представитель местной полиции Джон Келли рассказал, что в ведомстве не знали о таком способе обойти запрет."Если бы я знал, вероятно, я бы присоединился к ним", – отметил он.Мэр округа Темза-Коромандел Сандра Гоуди тоже похвалила строителей, отметив их "изобретательную натуру".На утро после Нового года песчаный остров все еще был цел и невредим.В соответствии с законом о местном самоуправлении полиция может без предварительного уведомления искать нарушителей "сухого закона" при наличии хотя бы одного четко обозначенного знака с указанием запрета на употребление алкоголя. Если знак запрета на употребление алкоголя отсутствует, полиция должна предоставить нарушителю возможность покинуть место "преступления". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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