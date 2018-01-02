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Жители Новой Зеландии создали остров, чтобы обойти запрет на употребление алкоголя на пляже
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02.01.2018 21:42
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Группа жителей полуострова Коромандел сделала небольшой островок со
скамейкой и переносным холодильником, чтобы на Новый год пить
алкоголь "в международных водах". Новозеландцы установили на своем
острове переносной холодильник и скамейку Фото: Tairua ChitChat! /
Facebook За нарушение "сухого закона" на пляже новозеландцев могли
оштрафовать или арестовать. Поэтому днем 31 декабря группа людей
начала возводить островок в устье реки Тейруа. Они установили
на "острове" скамейку и переносной холодильник.По словам
очевидцев, в новогоднюю ночь они сидели на своем острове,
выпивая и наблюдая за фейерверком.Создатели остова
отметили, что на них не распространяется запрет на употребление
алкоголя, поскольку они находятся "в международных
водах".Представитель местной полиции Джон Келли рассказал, что в
ведомстве не знали о таком способе обойти
запрет."Если бы я знал, вероятно, я бы присоединился
к ним", – отметил он.Мэр округа Темза-Коромандел Сандра
Гоуди тоже похвалила строителей, отметив их "изобретательную
натуру".На утро после Нового года песчаный остров все еще был цел и
невредим.В соответствии с законом о местном самоуправлении полиция
может без предварительного уведомления искать нарушителей "сухого
закона" при наличии хотя бы одного четко обозначенного знака с
указанием запрета на употребление алкоголя. Если знак запрета на
употребление алкоголя отсутствует, полиция должна
предоставить нарушителю возможность покинуть место
"преступления".
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