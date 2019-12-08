Андрей Бабык, судья матча между "Днепром" и "Киев-Баскетом" (1 декабря), после игры получил в свой адрес угрозы от троих человек: олигарха Игоря Коломойского, директора "Днепра" Валерия Кондратьева и некоего Валерия Гуляева.

В качестве ответа Бабык составил докладную директору ЧУ по баскетболу Ларисе Шабановой, которая оказалась в распоряжении "Страны".

В документе арбитр указывает, что он по завершении матча отправлялся вместе со своими коллегами-судьями в раздевалку. Возле выхода из зала к нему подошел с угрозами Кондратьев. После этого на Бабыка начал "наезжать" Игорь Коломойский.

"Ты х@йло, что ты творишь бл@дь. Тебе п@здец х@есос будет, ты меня понял", - сказал Коломойский Бабыку, утверждает он.

Отметим, что за БК "Днепр" выступает сын Коломойского Грегори. Что касается игры с "Киев-Баскетом", она завершилась со счетом 75 - 78 в пользу киевлян.

Фото: "Страна"

Напомним, что в середине октября уже имел место похожий случай. Тогда Игорь Коломойский присылал сообщения с угрозами в адрес президента Федерации бокса Украины Михаила Бродского, президента команды "Прометей" Владимира Дубинского и судей.

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