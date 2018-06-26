Владимир Скачко Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко продолжает уютно и, как минимум, до президентских выборов-2019 устраиваться на вершине рейтингов электоральной популярности. На первом месте, которому пока ничто не угрожает. Во-первых, не только потому, что Украина охвачена всеобъемлющим кризисом, чреватым развалом государства. И не потому, что ее пиарщики и политтехнологи смогли связать все провалы именно с курсом «Жыття по-новому» («Жизнь по-новому»), который олицетворяет действующий президент Петр Порошенко. Это все чистая правда: присутствие у власти нынешнего гаранта нации – это крест и проклятие Украины, которые она, Украина, покорно несет. Даже видный порохобот и майдаун, один из самых рьяных «певцов майдана» и якобы политолог Юрий Романенко публично вынес приговор и независимости Украины, и хозяйствованию Порошенко: «Износ инфраструктуры. У нас 70% мостов изношено, 90% дорог, 32% дорог требуют капитального ремонта, атомные электростанции после 2022-го года начинают выбывать, их ресурс вырабатывается и его нужно либо продлевать, либо строить новые. Мы к 35-му году столкнемся с необходимостью, с проблемой, где брать электричество, потому что атомка генерирует сегодня 54% электроэнергии». Это, как вы понимаете описание, не просто реального хаоса, а надвигающегося коллапса.

Но команда «Нашей Юли» нашла всем президентским потугам свое универсальное «противоядие» под названием «Новый курс». Так называется действительно предвыборная программа Тимошенко. И ценность ее не только в том, что она действительно тотально отрицает «Жыття по-новому», но и комплексно вносит предложения по решению всех проблем. То есть состоит как бы из четырех частей-направлений работы: а) политические преобразования и конституционная реформа с перезагрузкой только госустройства» б) экономические реформы; в) корректировка социальной и гуманитарной сфер жизни общества; г) нововведения и инициативы в сфере обеспечения мира и безопасности страны внутри и по периметру ее границ, на международной арене.



Первый форум, посвященный первой же проблеме, как бы уже состоялся, и на нем Тимошенко действительно рассказала, как она реформирует страну – превратит ее из нынешней президентско-парламентской в парламентско-президентскую, а то и вообще в парламентскую республику. Вообще без президента. Дескать, выборы президента – это такое серьезное дело, что его нельзя поручать народу. Пусть этим делом займутся «достойные» - народные избранники в Верховной Раде.



Три остальные форумы-презентации направлений «курса» намечены на последующие девять месяцев, что остались до президентской кампании. Но главное – не это. Фишка в том, что «Новый курс», повторяю это, действительно выступил против и заменяет собой нынешнюю «Жизнь по-новому» по все направлениям, ничего при этом как бы не меняя кардинально. Тимошенко говорит об отмене евроинтеграции и сближении с Россией? Прямо нет, но это как бы подразумевается самой необходимостью сохранения Украины. Отменяет «Новый курс» экономические реформы? Нет, но утверждает, что все, что делает Порошенко и его команда в этом направлении - это фуфло и путь, приведший к обнищанию и в никуда. Что-то кардинально меняет в социально-гуманитарной сфере и курсе на украинизацию? Нет, конечно, но социальный геноцид, устроенный украинцам командой Порошенко, принципиально порицается. Тимошенко всегда была сильна социальным популизмом и в этом деле знает толк, чует, как понравиться беднейшим слоям населения, ограбленным нищебродам, старикам и старушкам. Будет ли мир в Донбассе по «Новому курсу»? Не понятно, но будет, потому что Юля что-нибудь придумает, хотя и говорила, что Донбасс нужно бы уничтожить атомным оружием. А значит, по-любому будет мир. Не меняет курс Тимошенко и внешнеполитические ориентиры Украины, но как бы намеревается ослабить зависимость страны от внешних кураторов. А как, нация узнает на соответствующем тематическом форуме «берегини», создающей новую мифологию.

А главное – «Новый курс» в названии однозначно слизан с «Нового курса» американского президента Франклина Делано Рузвельта, который, благодаря своим новациям, вывел США из «Великой депрессии», преодолел кризис 1930-х годов и даже обеспечил место между победителей во Второй мировой войне. А все, что исходит в Украину из Америки, благоговейно и практически без осмысления воспринимается и патриотами, и прочими активистами и идиотами. Откуда идут деньги (гранты и кредиты), в ту сторону и молятся. Кто дает деньги, тот не просто свят, но и прав. Во всем. Так уж повелось, что в этом суть украинской политической парадигмы с самого зарождения политического украинства. «Дождемся ли мы когда-то Вашингтона с новым и праведным законом, да дождемся когда-нибудь...», - уверял «батько Тарас», духовный предтеча Украины, ее «наше все» и поэт Тарас Шевченко еще в средине XIX века. А его нынешний последователь по части украинского духа писатель-оборотень Владимир Яворивский еще на заре независимого становления говорил: «Мы 300 лет были под российским сапогом. Теперь пора побыть хотя чуть-чуть под американским ботфортом». Красиво, точно и пророчески говорил...



Так что стоит пиарщикам Тимошенко задурить голову электорату насчет того, что ее «Новый курс» - это младший брат» американского, рузвельтовского и голоса электората будут у нее в кармане. Точнее – в урне, с «правильно» зачеркнутой графой, если до этого дойдет...



Во-вторых, как-то пока неясна ситуация с поддержкой Западом возможного неонацистского радикального переворота в Украине. Если правые радикалы всех мастей и оттенков получат деньги от Запада и согласие на смену власти, Порошенко останется только какое-то время гадать, кто его свергнет – экс-премьер Арсений Яценюк, экс-глава Минобороны Анатолий Гриценко, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко или вообще глава партии «Национальный корпус», руководитель так называемого «азовского движения», вросшего из карательного добробата «Азов», Андрей Билецкий. Сегодня все понятны две тенденции: и Запад, и Порошенко понимают, что неонацисты, неофашисты и правые радикалы – это пугало о трех головах одновременно: и угроза, и опора власти, и даже пугало в руках властей для всех несогласных. Но Западу не с руки откровенно поддерживать тех, кого он сам на своей территории считает нерукопожатными маргиналами. Запад следовательно ведет привычную двойную игру: на словах порицает разгул политического экстремизма в Украине и требует его обуздать, но на деле позволяет киевскому режиму балансировать в его же отношениях с нациками и использовать их для сохранения себя у власти. Запад привычно надеется, что сможет перехватить неонацистскую инициативу, если та будет реализовываться. И в этой ситуации определенный шанс есть для Тимошенко: она – все же не радикалка и как бы может как-то обуздать эту тенденцию и сделать ее более-менее презентабельной. А может и возглавить, чтобы смести «режим барыг», как говаривал недавно ее дружок Михо Саакашвили...

Определенным маркером тут может стать реакция киевских властей на погром ромского лагеря во Львове со смертельным исходом. Накажет режим убийц – это один коленкор. Не накажет, а опять выпустит и даст индульгенцию как патриотам и деятелям расово правильного нацвозрождения – это совсем другая ситуация. Но по-любому это расширения окна возможностей для Тимошенко, которая пока никак не заявила о своем отношении к неонацистам в «Новом курсе» - эта «панель» с разъяснениями еще впереди. А вот порошенковская «Жизнь по-новому» уже по локоть в крови невинных жертв радикалов.

Третий немаловажный момент – международная геополитическая конъюнктура объективно работает в пользу Тимошенко. Она – по-прежнему подзабытая «темная лошадка», а Порошенко – уже всем надоевший и завравшийся «сивый мерин» с задатками зажравшегося наглого борова. Все замечают, что о судьбе главковерха и гаранта Порошенко практически не говорят его прежние американские кураторы. Он чуть ли не из бельишка выпрыгивает, чтобы завоевать былую любовь Запада. Но кураторы понимают, что ради власти Порошенко готов кинуть всех. В том числе и их, что и продемонстрировали нежелание распродавать Украину по быстрячку. Плюс торможение и обманы с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде (ВАС). Порошенко по-прежнему жаждет выцыганить у Запада деньги, но при этом не хочет отдаваться в полное распоряжение кураторов, подозревая, что они могут сделать его козлом отпущения, если что-то пойдет не так. А такая независимость кураторам и на фиг не нужна.

Не верят кураторы (если они не совсем уж безмозглые и у них есть аналитические службы), конечно, и Тимошенко. Но по-любому кто-то же должен рулить в Украине. И «смотрящие», похоже, пустили все дела на самотек. Кто выплывет, с тем и будем работать – вот квинтэссенция американского подхода к борьбе за власть в Украине. А Европе так и вообще украинские дела, кажется, совсем по барабану. И Тимошенко этим вовсю пользуется, имея преимущества в противостоянии с Порошенко. И надежду кураторов, что ее можно обуздать и с нею посотрудничать.



Некоторую ясность в судьбу Украины и ее властей может внести предстоящая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Одни эксперты алармистски прогнозируют размен Украины и ее предстоящий развал на куски. Другие говорят о «заморозке» конфликта в Донбассе и постановке на паузу активного воздействия Москвы и Вашингтона на разные силы в Украине. Дескать, пусть сами разбираются, лишь бы кровь в Донбассе не лилась (для России) и оставалась возможность активировать отморозков в любой нужный момент для воздействия на Россию и ЕС (для США). Это тоже шанс для Тимошенко и ее «Нового курса»: для Порошенко такой подход – это действительно слив его на свалку истории, а на его место в этом случае сможет законно претендовать самая рейтинговая «политикэсса». То есть сама Тимошенко. Для нее главное – не подставиться под удар раньше срока. Чтобы, как обычно, никого не напугать: ни действующую власть, ни кураторов, ни радикалов, ни – что тоже немаловажно – собственный народ, который может проснуться и понять, что такое этот «Новый курс» в старой ситуации и при старых же исполнителях. Клейма-то на последних ставить негде, как их ни крути... Сводка.нет - Новости Украины и Мира



сводки что как это тимошенко порошенко Теги: последние сводки