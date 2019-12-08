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Береговая охрана Саудовской Аравии эвакуировала украинку в Красном море
08.12.2019 11:54
Береговая охрана Саудовской Аравии эвакуировала из Красного моря украинку, которой стало плохо Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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