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Береговая охрана Саудовской Аравии эвакуировала украинку в Красном море
08.12.2019 11:54
Береговая охрана Саудовской Аравии эвакуировала из Красного моря украинку, которой стало плохо
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
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