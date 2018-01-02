Украинская музыка сделала большой рывок в прошлом году. Об этом написал президент , опубликовав плей-лист из наиболее интересной, по его мнению, музыкой, пишет со ссылкой на .

"Украинская музыка этого года сделала значительный шаг вперед — появилось много современной и интересной музыки. Но самое главное: этот год показал — украинцы хотят слушать песни на родном языке", — сообщил президент.

Глава государства на своей в Youtube, выложил семь песен украинских исполнителей: Riffmaster, Onuka, The Hardkiss, Pianoбой, DakhaBrakha, Vopli Vidopliassova и Тины Кароль.

Ранее , песню и книгу украинцам следует обратить внимание.

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