|Стало известно, какую музыку слушает Порошенко
|02.01.2018 21:46
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Украинская музыка сделала большой рывок в прошлом году. Об этом написал президент , опубликовав плей-лист из наиболее интересной, по его мнению, музыкой, пишет со ссылкой на .
"Украинская музыка этого года сделала значительный шаг вперед — появилось много современной и интересной музыки. Но самое главное: этот год показал — украинцы хотят слушать песни на родном языке", — сообщил президент.
Глава государства на своей в Youtube, выложил семь песен украинских исполнителей: Riffmaster, Onuka, The Hardkiss, Pianoбой, DakhaBrakha, Vopli Vidopliassova и Тины Кароль.
Ранее , песню и книгу украинцам следует обратить внимание.
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