Отец убитой правозащитницы Ирины Ноздровской побывал на месте, где нашли тело его дочери. Видео опубликовала в Facebook активистка Алина Боднар. По словам отца, Ноздровская говорила, что отомстит за гибель своей сестры Светланы Сапатинской. "И из-за этого они ее убрали, чтобы не мешала им. Сволочи! Где правда? Кто их накажет теперь?.. Убийцу теперь выпустят", – заявил он. Отец подчеркнул, что ему, матери и дочери Ноздровской "нет смысла дальше жить". Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Отец Ноздровской: Убийцу теперь выпустят Скриншот: Lidia Goncharenko / Facebook 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в аварии в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП находился под воздействием наркотиков.В июне Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.По словам народного депутата от Блока Петра Порошенко Мустафы Найема, Ноздровская действительно была единственным кормильцем семьи.видео Видео: Alina Bodnar / Facebook Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки ноздровской ноздровская facebook теперь отец Теги: происшествия