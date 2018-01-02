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"Ее убрали, чтобы не мешала. Кто их теперь накажет?" Отец Ноздровской побывал на месте, где нашли ее тело. Видео
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02.01.2018 21:49
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Отец убитой правозащитницы Ирины Ноздровской побывал на месте, где
нашли тело его дочери. Видео опубликовала в Facebook активистка
Алина Боднар. По словам отца, Ноздровская говорила, что отомстит за
гибель своей сестры Светланы Сапатинской. "И из-за этого они ее
убрали, чтобы не мешала им. Сволочи! Где правда? Кто их накажет
теперь?.. Убийцу теперь выпустят", – заявил он. Отец подчеркнул,
что ему, матери и дочери Ноздровской "нет смысла дальше жить". Этот
материал можно прочитать и на украинском языке | Отец
Ноздровской: Убийцу теперь выпустят Скриншот: Lidia Goncharenko /
Facebook 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской
области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря.
Полиция открыла уголовное производство по статье об
умышленном убийстве.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры
Светланы Сапатинской в аварии в сентябре 2015 года. Ее сбил
племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий
Россошанский. Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП находился
под воздействием наркотиков.В июне Россошанского приговорили к семи
годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение
апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили
освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.По словам
народного депутата от Блока Петра Порошенко Мустафы Найема,
Ноздровская действительно была единственным кормильцем семьи.видео
Видео:
Alina Bodnar / Facebook
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