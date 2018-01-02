|Белый дом призвал Иран разблокировать доступ к Instagram и другим соцсетям
|02.01.2018 21:57
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власть президента США Дональда Трампа призвала власти Ирана вернуть доступ к Instagram и другим мессенджерам, заблокированным во время антиправительственных акций протеста, передает со ссылкой на Associated Press.
"Администрация Трампа призывает Иран разблокировать Instagram и другие социальные ресурсы, заблокированные на фоне протестов", - сообщает издание.
Напомним, 31 декабря власти Ирана временно заблокировали доступ к социальной сети Instagram и мессенджеру Telegram из-за антиправительственных протестов.
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