Об этом заявил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в Facebook.

"Мы являемся свидетелями того, как институт капелланства за последние несколько лет заметно развился и утвердился. К сожалению, до сих пор вопрос военного капелланства не нормирован со стороны государства, которое должно четко обозначить роль священника в украинской армии. Также крайне необходимо, чтобы каждый капеллан был социально защищенным. В законе должно отражаться то, что подтверждено самой жизнью: украинская армия нуждается в капелланах, ибо их духовное служение жизненно необходимо воинам", - написал митрополит Епифаний.

Он отметил, что сейчас в Украине более 600 действующих военных капелланов от ПЦУ, которые стали духовной опорой и поддержкой украинским воинам, пастырями и духовными советчиками.

"Капелланы играют важную роль и за пределами фронта, в частности, поддерживая семьи военнослужащих, а также работая в реабилитационных центрах, где затронутые войной не только физически, но и морально, украинские военные стремятся вернуться к обычной мирной жизни", - подчеркнул митрополит Епифаний.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада Украины 6 июня приняла в первом чтении законопроект о военном капеланстве.

Документ определяет, что военное капеланство - деятельность капелланских объединений, военных капелланов и военных капелланов-волонтеров по обеспечению реализации права на свободу вероисповедания, пастырской опеки личного состава Вооруженных сил, других военных формирований и правоохранительных органов специального назначения.

Согласно законопроекта, для обеспечения организации выполнения задач военного капелланства в религиозных организациях создаются капелланские объединения, с которыми, учитывая религиозные потребности личного состава, Минобороны, соответствующие органы управления ВСУ, других воинских формирований и правоохранительных органов специального назначения власти заключают генеральные соглашения пастырской опеки, порядок заключения которых определяется Кабинетом министров.

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