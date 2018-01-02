"ГОРДОН" представляет обзор основных событий вторника, 2 января. Дайджест основных новостей второго дня года Фото: hromadske.ua; EPA В Киеве прошла акция протеста в связи с убийством адвоката Ирины Ноздровской. Ее участники требовали, чтобы преступление расследовало областное управление Нацполиции, а не правоохранители Вышгородского района, где было найдено тело женщины. Кроме того, протестующие заявили, что следствие должно вестись под контролем общественности.В полиции согласились предоставить охрану дочери и родителям убитой.По информации депутата Верховной Рады Мустафы Найема, следствие сейчас отрабатывает три основные версии: убийство в связи с делом о гибели сестры Ноздровской в ДТП с участием Дмитрия Россошанского, племянника бывшего председателя Вышгородского райсуда, убийство на профессиональной почве и бытовой конфликт.Министерство иностранных дел Украины обратилось к российскому внешнеполитическому ведомству с требованием предоставить информацию о задержании в Москве бывшего участника антитеррористической операции Олега Негоды, о котором сообщали СМИ.Государственный секретарь Кабинета Министров Владимир Бондаренко уволил подозреваемого в работе на российские спецслужбы заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, переводчика Станислава Ежова.Конституционный суд Молдовы временно прекратил полномочия президента страны Игоря Додона по запросу группы депутатов от правящей коалиции. Решение принято в связи с тем, что президент повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров.Додон заявил, что решение суда находится "за пределами здравого смысла".По данным иранского государственного телевидения, девять человек погибли минувшей ночью в результате столкновений протестующих с правоохранительными органами, в том числе – военнослужащий "Корпуса стражей исламской революции".За последние три дня антиправительственных протестов только в Тегеране арестовали 450 протестующих.Духовный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что протесты в стране провоцируют и поддерживают, в том числе финансово, "враги Ирана".За новогодние выходные от мороза в США погибли четыре человека. В четырех штатах отменены занятия в школах. Температура опускается до -15ºС. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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