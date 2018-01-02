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В Киеве протестовали в связи с убийством адвоката, полномочия Додона приостановлены. Главное за день
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02.01.2018 21:57
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"ГОРДОН" представляет обзор основных событий вторника, 2 января.
Дайджест основных новостей второго дня года Фото: hromadske.ua; EPA
В Киеве прошла акция протеста в связи с убийством
адвоката Ирины Ноздровской. Ее участники требовали, чтобы
преступление расследовало областное управление Нацполиции, а не
правоохранители Вышгородского района, где было найдено тело
женщины. Кроме того, протестующие заявили, что следствие должно
вестись под контролем общественности.В полиции согласились
предоставить охрану дочери и родителям убитой.По информации
депутата Верховной Рады Мустафы Найема, следствие сейчас
отрабатывает три основные версии: убийство в связи с делом о гибели
сестры Ноздровской в ДТП с участием Дмитрия Россошанского,
племянника бывшего председателя Вышгородского райсуда, убийство на
профессиональной почве и бытовой конфликт.Министерство иностранных
дел Украины обратилось к российскому внешнеполитическому ведомству
с требованием предоставить информацию о задержании в Москве бывшего
участника антитеррористической операции Олега Негоды, о котором
сообщали СМИ.Государственный секретарь Кабинета Министров Владимир
Бондаренко уволил подозреваемого в работе на российские спецслужбы
заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины
Владимира Гройсмана, переводчика Станислава Ежова.Конституционный
суд Молдовы временно прекратил полномочия президента страны Игоря
Додона по запросу группы депутатов от правящей коалиции. Решение
принято в связи с тем, что президент повторно отклонил предложенные
премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух
вице-премьеров.Додон заявил, что решение суда находится "за
пределами здравого смысла".По данным иранского государственного
телевидения, девять человек погибли минувшей ночью в
результате столкновений протестующих с правоохранительными
органами, в том числе – военнослужащий "Корпуса стражей исламской
революции".За последние три дня антиправительственных протестов
только в Тегеране арестовали 450 протестующих.Духовный руководитель
Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что протесты в стране
провоцируют и поддерживают, в том числе финансово, "враги Ирана".За
новогодние выходные от мороза в США погибли четыре человека. В
четырех штатах отменены занятия в школах. Температура опускается до
-15ºС.
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