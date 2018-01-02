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Лесю Нікітюк висміяли за "ранкове селфі" з макіяжем (ФОТО)
02.01.2018 21:58
Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка у 2017 році мала чимало змін у житті - покинула шоу "Орел и Решка", почала готуватися до весілля, продемонструвала "післяноворічне фото".

На світлині, яку зірка виклала в Інстаграмі, вона позує у ліжку у відвертому мереживному боді, яке показало пишні груди Лесі.

"Доброго ранку, 2018! Так, так, я тільки що прокинулась! Добре, що не під ялинкою! Йду розпаковувати подарунки", - пише Леся. Шанувальники ж поспішили посміятися з фото зірки: "Спала з макіяжем?", "А що, засинати з макіяжем вже можна?", "Леся, в 30 років пора вже вмиватися наніч", - пишуть вони.

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