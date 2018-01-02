В 2018 году одним из основных трендов станет борьба за человеческий капитал.

Об этом заявил директор направления внутренней и международной политики аналитического центра "Украинский институт будущего" Юрий Романенко, передает со ссылкой на .

"Перераспределение рабочей силы, борьба за человеческий капитал будет одним из ключевых трендов, который будет определять судьбу регионов не только в следующем году, а все последующие десятилетия.

Начиная с 1992 года у нас падает демографическая кривая. Официально мы сокращаемся на 0,4% в год ", - сказал знаток, отмечая, что реально в стране сегодня проживает около 35 млн человек.

Лишь около 6,8 млн. человек в стране производят прибавочную стоимость, отмечает он.

"В последнем интервью Геннадия Зубко, нашего вице-премьер-министра Украины и министра Минрегионстроя прозвучало, что минимальный уровень доходов в Украине должен увеличится до 16-17 тысяч гривен. Мы должны выйти на такую зарплату, как в Польше, минус 200 евро, что наши эмигранты тратят на жилье и еду. то есть 500-600 евро - это то, что обеспечивает уменьшение оттока украинцев из страны, а не приостановление этого процесса. Потому что, на подходе Германия, другие страны Европы, которые понимают ценность украинского рабочей силы, которая очень неприхотлива, легко инт ется и не приносит тех проблем, которые приносят мигранты из Сирии, Ближнего Востока ", - отметил Романенко.

С начала 2018 года сезонные работники в Польше должны будут заплатить за согласие на работу.

Бесплатные заявления-поручения польских работодателей отменят. Оплата за этот документ будет составлять 30 злотых - около 240 грн.

Новые правила вступят в силу в соответствии с изменениями с трудовым законодательством для иностранцев, рассказала директор Уездного правительства труда в городе Ґруець Мазовецкого воеводства Мажанна Скочек.

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