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Зрада-Майдан начался: в первых рядах приехал Парубий
08.12.2019 13:21

Сегодня Киев будет майданить. В городе пройдут две акции протеста: днем на Майдане, вечером - у Офиса президента. 

Цель акций - заставить Зеленского слить переговоры в Нормандском формате и отказаться от любых компромиссов с Россией.

На Майдан уже приехал Андрей Парубий с охраной

Зрада-Майдан начался: в первых рядах приехал Парубий

"АнтиЗе-Майдан пока не впечатляет. По состоянию на 12-30 там находится только 200 человек. На майдане установлена сцена "Красные линии для Зе", возле которой на протяжении получаса собираются приверженцы этого вече.

 

В большей степени это люди пенсионного возраста, но также близко палаток, в которых раздают флаги находится молодежь. В толпе виднеются флаги "Европейской солидарности" и "Свободы".

 

Присутсивуют представители молодёжного крыла "Европейской солиларности", которые часто поддерживают Петра Порошенка под ГБР во время его допросов.

 

На сцене звучит патриотическая музыка "Боже, Украiну бережи", пока что никто не выступает. " - Сообщает Телеграм-канал Политика Страны.

 

 

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