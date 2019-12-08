Зрада-Майдан начался: в первых рядах приехал Парубий
08.12.2019 13:21
Сегодня Киев будет майданить. В городе пройдут две акции протеста: днем на Майдане, вечером - у Офиса президента.
Цель акций - заставить Зеленского слить переговоры в Нормандском формате и отказаться от любых компромиссов с Россией.
На Майдан уже приехал Андрей Парубий с охраной
"АнтиЗе-Майдан пока не впечатляет. По состоянию на 12-30 там находится только 200 человек. На майдане установлена сцена "Красные линии для Зе", возле которой на протяжении получаса собираются приверженцы этого вече.
В большей степени это люди пенсионного возраста, но также близко палаток, в которых раздают флаги находится молодежь. В толпе виднеются флаги "Европейской солидарности" и "Свободы".
Присутсивуют представители молодёжного крыла "Европейской солиларности", которые часто поддерживают Петра Порошенка под ГБР во время его допросов.
На сцене звучит патриотическая музыка "Боже, Украiну бережи", пока что никто не выступает. " - Сообщает Телеграм-канал Политика Страны.