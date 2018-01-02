В канун Нового года состоялся телефонный разговор между президентами Украины и Российской Федерации - Петром Порошенко и Владимиром Путиным, во время которого они обсудили экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Такое заявление сделал сам прежний глава Одесской ОГА в прямом эфире телеканала NewsOne .

Так, Саакашвили утверждает, что Путин 12 раз упомянул его имя во время минувшей пресс-конференции. Помимо этого, некоторые должностные лица РФ сделали заявления, что то, что Украина не может справиться с Саакашвили, - позорно.

"Мои источники никогда меня не подводили, 29 декабря, состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России. Насколько я понимаю, в ходе этого разговора на ряду с вопросом обмена пленных обсуждался и мой вопрос, и сотрудничество на уровне президентов против меня. То, что Путин очень заинтересован во мне, - он не скрывает. То, что Порошенко заинтересован, - думаю, каждый ребенок в Украине знает. То, что они друг с другом это обсуждают - это для меня уже было новостью", - поделился Михаил с телезрителями.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили - агент Государственного департамента США . Такое заявление сделал украинский депутат Евгений Мураев. Он также отметил, что не верит в то, что Михаил Саакашвили сотрудничает с Сергеем Курченко, так как это сотрудничество является невыгодным.

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