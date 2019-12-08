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Трагедия в Одессе: день траура и уже 10 погибших в следствие пожара
08.12.2019 13:27
В Одессе проходит день траура по уже 10 погибшим в результате пожара в колледже
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Теги:
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