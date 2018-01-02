|
В Казахстане на тренировке хоккейного клуба "Барыс" зарезали барана и кровью окропили ворота
|
02.01.2018 22:05
|
Иностранным легионерам стало плохо во время приношения барана в
жертву, пишет "Спорт Экспресс". В хоккейном клубе "Барыс" совершили
жертвоприношение Фото: hcbarys.kz "Совсем недавно до начала
тренировки перед командой стали резать барана, а кровью окропили
ворота. Иностранным легионерам стало плохо, местные ребята
держались бодрячком, но не все", – пишет обозреватель
издания.По его словам, сейчас "Барыс" переживает не лучшие
времена."Перед первым этапом Евротура клуб из Казахстана занимал
первое место в конференции, а ко второму этапу вылетел из восьмерки
и сейчас рискует не попасть в плей-офф", – отмечает "Спорт
Экспресс".Пресс-секретарь "Барыса" Евгений Акманов в интервью
"Шайба.kz" возразил, что во время жертвоприношения никто в обморок
не падал, легионеры отнеслись к традиции "с пониманием и
уважением"."Учитывая, что "Барыс" является многонациональной
командой, было принято решение пригласить не только имама, но и
батюшку. Он прочитал молитву и окропил священный водой
ребят", – рассказал он.Также Акманов добавил, что священник
окропил священный водой клюшки, игровые свитера, раздевалку и даже
ловушку вратаря.Пресс-секретарь "Барыса" подчеркнул, что к подобным
ритуалам прибегают и в России, где перед матчем футбольного клуба
"Амкар" из Перми зарезали барана, после чего команда прервала серию
поражений.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира