Иностранным легионерам стало плохо во время приношения барана в жертву, пишет "Спорт Экспресс". В хоккейном клубе "Барыс" совершили жертвоприношение Фото: hcbarys.kz "Совсем недавно до начала тренировки перед командой стали резать барана, а кровью окропили ворота. Иностранным легионерам стало плохо, местные ребята держались бодрячком, но не все", – пишет обозреватель издания.По его словам, сейчас "Барыс" переживает не лучшие времена."Перед первым этапом Евротура клуб из Казахстана занимал первое место в конференции, а ко второму этапу вылетел из восьмерки и сейчас рискует не попасть в плей-офф", – отмечает "Спорт Экспресс".Пресс-секретарь "Барыса" Евгений Акманов в интервью "Шайба.kz" возразил, что во время жертвоприношения никто в обморок не падал, легионеры отнеслись к традиции "с пониманием и уважением"."Учитывая, что "Барыс" является многонациональной командой, было принято решение пригласить не только имама, но и батюшку. Он прочитал молитву и окропил священный водой ребят", – рассказал он.Также Акманов добавил, что священник окропил священный водой клюшки, игровые свитера, раздевалку и даже ловушку вратаря.Пресс-секретарь "Барыса" подчеркнул, что к подобным ритуалам прибегают и в России, где перед матчем футбольного клуба "Амкар" из Перми зарезали барана, после чего команда прервала серию поражений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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