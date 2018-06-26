Много украинских детей присылают письма заключенному в российской тюрьме украинскому журналисту Роману Сущенко, рассказала в интервью изданию "ГОРДОН" жена политзаключенного Анжелика Сущенко. Сущенко задержали в России в сентябре 2016 года Фото: ЕРА Она отметила, что для того, чтобы связаться с Сущенко в телефонном режиме, нужно брать специальное дозволение у тюремного начальства. При этом все разговоры прослушиваются."Однажды начала по телефону рассказывать Роману о том, какие акции в его поддержку проходят в Киеве. Это как раз годовщина его задержания была. Разговор тут же заглушили. Знаете, как раньше было: нажимают кнопочку – и ты ничего не слышишь, хотя остаешься на телефонной линии. Лишнее слово или тема, которая им не нравится, – и все, связь обрывается", – рассказала Анжелика.Жена Сущенко отметила, что письма к заключенному идут по два-три месяца, проходят цензуру."На каждом листочке стоит специальный штамп. Если что-то не понравилось тюремной цензуре, письмо отправляется в мусорную корзину. Письма обязательно должны быть только на русском. Несмотря на это, очень много писем доходят, в том числе из Канады, Франции, других западных стран. Наши украинские дети тоже очень много писем присылают, хотя видно, как им трудно писать на русском. Это мне муж рассказывал. Ему очень важны эти письма. Он борется за любую весточку из дома. На свидании рассказывал, как удивлен, что столько людей в Украине и на Западе его знают", – сказала она.Корреспондент "Укринформа"Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против него открыли уголовное дело по статье "шпионаж". Судебный процесс проходил в закрытом режиме.Обвинение просило приговорить журналиста к 14 годам колонии. В последнем слове украинец сказал, что не признает себя виновным, и попросил суд вынести оправдательный приговор.4 июня суд в Москве приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.5 июня адвокаты Сущенко обжаловали приговор. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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