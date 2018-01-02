Специалисты в сфере здорового питания рассказали о главных продуктах, которые необходимо употреблять людям, мечтающим избавиться от лишнего веса в области живота и бедер. Польза данных продуктов была доказана во время исследований, пишет Сегодня .

Так, согласно словам диетологов, эти суперпродукты могут помочь вывести токсины после новогоднего застолья, а также поспособствовать скорейшему похудению. Индийские специалисты утверждают, что зеленый чай, куркума и какао бобы - продукты, которые, помимо противовоспалительных свойств, обладают также способностью избавления от жира на животе.

Зеленый чай

По данным, полученным учеными, в нем содержится 7% активной молекулы эпигаллокатехин галлата. Полифенолы в зеленом чае способны ускорить метаболизм, а также усилить процесс сжигания жира во время физической активности. Именно следовательно первое место рейтинга занимает именно чай. Помимо прочего, он доступен по стоимости и довольно простой в приготовлении.

Куркума

В данном продукте содержится только 2% молекулы куркумина. Именно он способен омолодить печень и вывести из организма токсины. Куркумин также участвует в процессах метаболизма и избавляет человека от нежелательного жира на животе и так называемых бочков.

Какао бобы

В своем составе они имеют 0,5% флаванолов. Благодаря проведенным исследованиям, ученым удалось установить, что какао бобы, насыщенные флаванолами или растительными химикатами, полезны для сердца и мозга.

Исследователи из Гарвардской медицинской школы выяснили, что флаванолы защищают от самых разных болезней и уменьшают уровень холестерина в крови. Они также способствуют выработке серотонина в мозге, при этом гормон хорошего настроения регулирует аппетит. Для получения максимального результата лучше употреблять черный шоколад, который содержит высокий уровень какао-бобов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, группа ученых из Соединенных Штатов Америки изобрела метод, который поможет вводить больным дозу инсулина без инъекций . В методе применяется природное вещество, которое получают из бурых водорослей. Благодаря ему можно обеспечить человеческий организм инсулином, не применяя уколы.

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