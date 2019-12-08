Оказывается, у каждого этого блюда есть своя небольшая история, по большей части совершенно случайная. Обязательно прочтите, чтобы блеснуть эрудицией за новогодним столом!

Сельдь под шубой

Иностранцы до сих пор не понимают вкуса любимого многими салата – как можно есть соленую селедку со сладкими овощами и майонезом?! Почему такая идея пришла в голову повару?

А появился салат в 1918 году. Авторство принадлежит повару Аристарху Прокопцеву – сельдь символизировала пролетариев, отварной картофель – крестьянство, свекла – большевистское знамя и кровь, а французский соус – интернациональное единство. Салат понравился посетителям и быстро распространился. На сегодняшний день о его символизме знают единицы, а любят сотни!

Цезарь

Этот салат, как и многие другие блюда, появился случайно в последний момент, буквально из остатков. Итальянский повар Цезаре Кардини, проживающий в Мексике, в праздник День Независимости в 1924 году вдруг понял, что запасы продуктов иссякли, а собирающиеся в ресторане празднующие требовали продолжения банкета.

Итальянец смешал остатки продуктов и получился очень удачный салат из хлеба, листьев салата, чеснока, оливкового масла, куриных яиц и сыра пармезан.

Оливье

История появления Оливье – самая распространенная и потому известная. Люсьен Оливье, проживающий в Москве, открывает ресторан и там создает свой многокомпонентный шедевр.

На тот момент соус, которым заправлялся оливье, содержал горчицу и острые пряности, чего не хватает сегодняшней подаче этого традиционного новогоднего салата. Да и вареная колбаса имела вид более благородного мяса рябчиков и раковых шеек.

Мимоза

Салат Мимоза, так похожий внешне на эти весенние цветы, ничего общего с высокой кухней не имеет. Придумался он на советских кухнях в эпоху дефицита, его ингредиенты еще достать было не так проблематично – рыбные консервы, вареные яйца, сливочное масло, твердый сыр, лук и майонез.

Современные хозяйки расширили список ингредиентов, следовательно в нем можно встретить и картошку, и морковь, и даже рис.

Крабовый салат

Легенды возникновения салата разнятся – то его приписывают временам эпохи правления Людовика XIV, который любил деликатесы, и салат был подан королю Франции; то называют автором американского хозяина небольшого отеля, где этот салат подавали постояльцам.

Конечно, в нынешних реалиях рецепт крабового салата был изменен – нежное крабовое мясо вытеснили недорогие крабовые палочки, в которых от краба только вкус. Остальные ингредиенты – майонез, кукуруза, отварные яйца и свежие огурцы – остались без изменений. Единственное, для количества и экономии во времена дефицита его «разбавляли» вареным рисом.

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