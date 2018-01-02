По темпам объединения территориальных общин лидируют Днепропетровская и Житомирская области, отметил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко. Зубко: Процесс объединения общин продолжается и набирает обороты Фото: Геннадій Зубко / Facebook "Мы имеем 665 ОТО, в которых уже состоялись первые выборы, еще 33 общины ожидают решения ЦИК (Центральной избирательной комиссии. – ) о назначении первых выборов. В этих общинах проживают более 6 млн украинцев, и более 29% территории страны охвачены ОТГ", – написал он.По информации вице-премьера, по темпам объединения общин лидируют Днепропетровская и Житомирская области.Зубко отметил, что в 2017 году Верховная Рада приняла семь законов, которые усилили ОТО."Преимущества децентрализации чувствует каждая община, следовательно процесс объединения общин продолжается и набирает обороты", – заявил он. https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/2021335981481905 Объединенные территориальные общины были созданы в рамках децентрализации во всех областях Украины в марте 2016 года.29 октября в Украине прошли первые местные выборы в 201 объединенной территориальной общине. Избирали 4506 депутатов городских, поселковых, сельских советов и 201 городского, поселкового, сельского голову. Объединенные территориальные общины были созданы в рамках децентрализации во всех областях Украины в марте 2016 года.Последние местные выборы состоялись на 391 избирательном участке в пределах 51 территориального округа в 17 областях Украины.По информации партии "Батьківщина", ее представители получили больше только мандатов. Лидер партии Юлия Тимошенко сообщила, что ее политсила провела в советы ОТО 268 депутатов, Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 165, Аграрная партия – 117, "Наш край" – 60.По предварительным данным "Блока Петра Порошенко "Солидарность", партия получает 178 мандатов, из них 22 мандата – в городских ОТО и 156 мандатов – в сельских и поселковых ОТО.Лидер Аграрной партии Виталий Скоцик сообщил, что на местных выборах от его политсилы был избран 121 депутат. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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