|Зубко: В Украине сформированы 698 объединенных территориальных общин
|02.01.2018 22:13
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Объединенные территориальные общины были созданы в рамках децентрализации во всех областях Украины в марте 2016 года.29 октября в Украине прошли первые местные выборы в 201 объединенной территориальной общине. Избирали 4506 депутатов городских, поселковых, сельских советов и 201 городского, поселкового, сельского голову. Объединенные территориальные общины были созданы в рамках децентрализации во всех областях Украины в марте 2016 года.Последние местные выборы состоялись на 391 избирательном участке в пределах 51 территориального округа в 17 областях Украины.По информации партии "Батьківщина", ее представители получили больше только мандатов. Лидер партии Юлия Тимошенко сообщила, что ее политсила провела в советы ОТО 268 депутатов, Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 165, Аграрная партия – 117, "Наш край" – 60.По предварительным данным "Блока Петра Порошенко "Солидарность", партия получает 178 мандатов, из них 22 мандата – в городских ОТО и 156 мандатов – в сельских и поселковых ОТО.Лидер Аграрной партии Виталий Скоцик сообщил, что на местных выборах от его политсилы был избран 121 депутат.
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