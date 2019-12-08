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Банан за $120 тысяч: в Майами-Бич голодный художник съел работу художника
08.12.2019 14:21
В американском музее один голодный художник сьел банан-проект другого за 120 тыс. дол. Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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