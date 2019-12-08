Банан за $120 тысяч: в Майами-Бич голодный художник съел работу художника - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Банан за $120 тысяч: в Майами-Бич голодный художник съел работу художника
08.12.2019 14:21
В американском музее один голодный художник сьел банан-проект другого за 120 тыс. дол.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax
события
украина
банан-проект
другого
тыс
дол
сьел
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->