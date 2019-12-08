Об этом накануне сообщил Генштаб ВСУ.

"Изюминкой полетов стали вылеты с контрольным испытанием унифицированного подвесного агрегата заправки – УПАЗ, который прошел ремонт и модернизацию на Николаевском авиаремонтном предприятии НАРП.

Выполняли эти полеты лучшие экипажи "сушек". Ведь подобные полеты с дозаправкой в воздухе не проводили более 20 лет", – говорится в сообщении. Согласно информации, самолет-заправщик Су-24М, пилотируемый специалистами Государственного научно-исследовательского института ВСОВТ полковником Сергеем Чижом и подполковником Виталием Шуляком успешно осуществил контакт с "сушкой", пилотируемой военными летчиками, которые имеют опыт дозаправки в воздухе самолетов этого типа – замкомандующего Воздушных сил ВС Украины генерал-лейтенантом Аркадием Вашутиным и начальником авиации воздушного командования Запад полковником Сергеем Близнюком.

"В дальнейшем полеты таких экипажей с практическим выполнением дозаправки в воздухе будут проходить планово. Другие летные команды бригады тоже привлекут к выполнению этого важного элемента военный выучки, что позволяет решать задачи с увеличенным радиусом действия самолетов Су-24М и Су-24МР", – отметили в Генштабе.

Также военные напомнили, что в рамках учений Чистое небо-2018 пилоты НАТО вместе с украинскими летчиками уже отрабатывали дозаправку в воздухе на самолетах F-15C. Кроме того, пилоты Воздушных сил ВС Украины, готовясь к совместным учениям, отрабатывали полетные задачи по воздушной дозаправке в небе Калифорнии. 7-я бригада тактической авиации им. Петра Франка – авиасоединение Воздушных сил ВСУ. Дислоцируется в городе Староконстантинов (Хмельницкая обл.). Согласно данным из открытых источников, на вооружении бригады находятся не менее 24 бомбардировщиков Су-24М, 12 разведчиков Су-24МР и учебные самолеты Л-39 Альбатрос.

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