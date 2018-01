var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4058; coreola.articleid = 225035; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4058] = 4058; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Правда о Киеве в оккупации { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs.html", "name": "Блоги" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs/chernovol.html", "name": "Тарас Чорновил" } } ] } ГОРДОН



Блоги



Тарас Чорновил

Факельные шествия – кощунство, то же самое, если бы Бандеру чествовали с красными флагами и портретами Сталина и Ленина

День рождения Степана Бандеры нельзя отмечать факельными шествиями, считает политолог, экс-нардеп Тарас Чорновил. В 2000–2012 годах – народный депутат Украины. Был членом Партии регионов. В 2004 году руководил штабом Виктора Януковича перед вторым туром президентских выборов. В 2008 году покинул ряды Партии регионов. все материалы автора → Факельные шествия – кощунство, то же самое, если бы Бандеру чествовали с красными флагами и портретами Сталина и Ленина Сегодня 21.57 | комментариев: Вчера, когда возвращался с эфира на радио, смог стать свидетелем разрекламированного (особенно на рашистских и польских каналах) факельного марша националистических партий, посвященного дню рождения Степана Бандеры. Позвольте сделать несколько замечаний не столько по сути, как относительно формы. К личности Бандеры отношусь с должным уважением, лично знаком с рядом его родственников (родная сестра Оксана, невестка, внук). Не люблю мистификаций вокруг его фигуры, ведь почти ничего из того, что ему приписывают как апологеты, так и ярые шельмовальщики, он на самом деле не совершал. Но был настоящим патриотом, страдальцем, жертвой трех антиукраинских режимов, а посмертно еще и стал символом, следовательно заслуживает должного уважения и почитания. Но почему именно такого? А давайте зададим себе несколько почти риторических вопросов, ведь они немножко раскрывают суть некоторых "ценителей":Первое: Были ли ОУН и УПА структурами хотя как-то связанными с немецким нацистским режимом?Для каждого адекватного человека понятно, что нет. Несколько незначительных эпизодов в начале войны очень скоро были демаскированы, и для самих немцев стало слишком конечно, что их использовали. Поэтому они еще с начала июля 1941 года направили жестокие репрессии против членов ОУН – тысячи расстрелянных патриотов только в отместку за акт 30 июня. Сам Бандера почти всю войну отсидел в нацистском концлагере. Да, в терпимых условиях, но его родных братьев в немецких концлагерях замучили до смерти.Второе: Были ли у ОУН традиции факельных шествий?Нет, не было. ОУН часто использовала церковные и похоронные процессии и памятные акции для проведения своих политических манифестаций. Также переняли некоторые механизмы у советской пропаганды (политинформации, политпросвещения, применение агитационных листовок, изображений и т.п.), но никогда ничего подобного факельным шествиям не было. Использование факелов никогда не применялось для пропагандистских или торжественных событий в УПА. Также и в диаспоре члены революционной ОУН Степана Бандеры никогда не проводили факельных шествий. И за время существования организации это была вполне сознательная позиция. Почему? Ответ на следующий вопрос несколько прояснит.Третье: Кто использовал факельные шествия?В своих политических и пропагандистских мероприятиях больше только эту методику психологического воздействия на публику применяли члены национал-социалистической партии Германии Адольфа Гитлера. Факелы и массовые походы с ними стали для нацистов одним из главных орудий при проведении массовых акций. Отдельные попытки применить факелы как антураж для политических действ был и в большевистской России на стыке ленинской и сталинской диктатуры, но в отличие от Гитлера, советские вожди не придавали такого значения подобным деталям. Зато нацизм четко привязан к факельным шествиям. В восприятие этого диктаторского течения они вплелись наравне с определением коричневого цвета.Четвертое: Так что же происходит 1 января уже много лет в Киеве и многих других городах Украины?Это точно не может быть названо должным почитанием Степана Бандеры. Это откровенное кощунство, то же самое, если бы его чествовали под пение Интернационала и с красными флагами и портретами Сталина и Ленина (или Пилсудского и Перацкого, если уж хотите диверсификации абсурда). Ну как можно отмечать день рождения проводника ОУН абсолютно типичной акцией немецких нацистов, которые его же и бросили в концлагерь, замучили его родных братьев и тысячи ближайших соратников?!Это не означает, что использование факельных шествий после того, как их применял Гитлер, уже дискредитировано навсегда. Нет. Ведь есть какой-то предел здравого смысла. Все что угодно без яркого политического окраса (исторические, скорбные, художественные походы) вполне приемлемы. Но соединение факельных шествий с радикальными политическими лозунгами и жестким языком ультиматумов и нетерпимости – это уже 100% калька с нацизма и будет таковой еще не одно десятилетие.Пятое: Зачем они это делают?Думаю, что все началось с недомыслия и любви к дешевым эффектам (именно такие мотивы вначале были определяющими и для Гитлера, уже потом факел стал символом огня, которым Рейх планировал поджечь весь мир). Но не только это сейчас определяющее. Некоторые из организаторов и зачинателей этих акций не раз были заподозрены в финансовой и идеологической нечистоплотности. Поэтому предположение, что это все делается за деньги, чтобы сделать надлежащую картинку для рашистских (и попутно для европейских телеканалов), лишь на первый взгляд кажется таким уж невероятным.И еще одно. Среди участников этих акций далеко не все являются сторонниками идеологии национализма. Среди них и апологеты как раз нацистских идей, которые, подчеркиваю, с украинским национализмом ничего общего не имеют и являются полным его антагонизмом. Реальные нацисты встречаются и в "Свободе", еще больше их в той структуре, которая после ухода Яроша продолжает мутировать, и до сих пор почему-то называется "Правым сектором". А "Национальный корпус" даже не пытается скрывать, что они являются апологетами нацизма именно в его гитлеровском исполнении. Поэтому некрасиво получается с "почитанием" настоящего украинского националиста и патриота Степана Бандеры. 