Об этом сообщает ГСЧС.

"В 8.30 во время разбора завалов обнаружены тела двух человек… только в результате пожара погибли 10 человек", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, в утренней сводке отсутствует информация о количестве людей, судьба которых до сих пор неизвестна. Ранее же со ссылкой на Нацполицию сообщалось о 10 пропавших без вести.

Отмечается, что количество пострадавших составило 30 человек, при этом в больницах остается девять человек.

По данным ГСЧС, только с начала разборки завалов вывезено 936 м куб. строительных конструкций. К работам привлечено 260 человек и 41 единица техники.

Уже осуществлен разбор конструкции верхней части здания колледжа. Экспертная группа провела замеры уровней колебаний здания и его устойчивости. Убраны элементы конструкций из арочного прохода и обеспечен проход во внутренний двор. Установлен автокран FAUN с вылетом стрелы 65 метров. Продолжается разбор конструкций на цокольном этаже.

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