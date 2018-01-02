Польша стала непостоянным членом Совета безопасности ООН в шестой раз

Как сообщает Польское радио , она будет членом Совбеза ООН в течение двух лет, участвуя в обсуждениях и решениях по важнейшим вопросам мировой безопасности. Реальное влияние ООН на эти дела с каждым годом все более ограничен.

Кроме Польши, с 1 января в группе непостоянных членов находятся, в частности, Кувейт, Перу и Республика Кот-д'Ивуар.

Польша стала непостоянным членом Совета безопасности ООН в шестой раз.

Совбез ООН - один из важнейших органов, действующих при Организации Объединенных Наций. Занимается поддержанием мира. В Совбез входят пять постоянных членов: Китай, Франция, РФ, США и Великобритания, а 10 непостоянных членов избираются на двухлетний срок.