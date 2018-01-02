|Польша стала непостоянным членом Совета безопасности ООН, изменив Украины
|02.01.2018 22:20
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Польша стала непостоянным членом Совета безопасности ООН в шестой разПольша с 1 января стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН от стран Восточной Европы, изменив Украины.
Фото: EPA
Как сообщает Польское радио , она будет членом Совбеза ООН в течение двух лет, участвуя в обсуждениях и решениях по важнейшим вопросам мировой безопасности. Реальное влияние ООН на эти дела с каждым годом все более ограничен.
Кроме Польши, с 1 января в группе непостоянных членов находятся, в частности, Кувейт, Перу и Республика Кот-д'Ивуар.
Польша стала непостоянным членом Совета безопасности ООН в шестой раз.
Совбез ООН - один из важнейших органов, действующих при Организации Объединенных Наций. Занимается поддержанием мира. В Совбез входят пять постоянных членов: Китай, Франция, РФ, США и Великобритания, а 10 непостоянных членов избираются на двухлетний срок.
СБ ООН решает важнейшие дела, связанные с миром в мире, и может применять санкции к государствам-членам. В последние годы они применялись против Сирии и Северной Кореи. Однако на практике действия ООН очень ограничены. Большинство резолюций имеют характер призыва почитать международный порядок, а более противоречивые действия часто блокируют постоянные члены ООН, имеющих право вето. В последние годы большинство резолюций по делу Сирии ветировал благосклонна к Дамаска Россия.