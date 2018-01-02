Медвежонок умер в зоопарке Берлина в возрасте 26 дней.

Причины смерти установить не удается, передает со ссылкой на .

Ребеночек родился в декабре у медведицы по кличке Тоня. Работники зоопарка не спешили давать медвежонку кличку.

29 декабря в зоопарке сообщили, что оно впервые открыло глаза. В честь этого события опубликовали видео медвежат и его матери.

2 января проверили видео с камеры наблюдения и увидели, что он мертв.

Это второй детеныш за год, которое умирает у нее. Первое медвежонок Фриц умер в возрасте 4 месяцев в марте.

В этот раз ветеринары проведут вскрытие, чтобы определить причину смерти.

Мир шокировали кадры с белым медведем, который копается в мусоре, чтобы выжить. Бессильного, истерзанного и хромого медведя, который вынужден питаться мусором, снял на видео активист из природозащитной организации Пол Никлен в Канаде.

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