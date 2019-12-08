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В СМИ появилась информация о стоимости лечения Анастасии Заворотнюк
08.12.2019 14:57
В сети называли сумму, которую тратит муж Анастасии Заворотнюк на ее лечение Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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