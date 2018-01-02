Посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый заявил, что украинское внешнеполитическое ведомство многое сделало, чтобы открыть возможность для получения американского летального оружия. Чалый: Все звучавшие резонансные заявления это огромная работа Фото: president.gov.ua "Конечно, поддерживают оборону и безопасность Украины. Все звучавшие резонансные заявления (о предоставлении летального оружия. – ) это огромная работа. Я хотел бы поблагодарить ключевых людей, которые все это сделали, кроме Конгресса, кроме диаспоры, кроме, конечно, президента США Дональда Трампа", – рассказал он.Посол отметил, что решение о предоставлении во многом стало возможным благодаря президенту Украины Петру Порошенко, а также главе МИД Павлу Климкину и его команде."Я хотел бы поблагодарить и работников посольства, украинских дипломатов, которые, вероятно, расскажут, что они сделали для этого. Пока еще не время", – подытожил он.23 декабря 2017 года в Государственном департаменте США сообщили, что предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности". В заявлении американской администрации отмечалось, что Украина "является суверенной страной и имеет право защищаться".Чалый заявил, что решение американских властей будет иметь долгосрочное влияние не только на развитие стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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