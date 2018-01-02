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Чалый о предоставлении летального оружия США: Украинские дипломаты, возможно, расскажут, что они сделали для этого
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02.01.2018 22:28
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Посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый заявил, что
украинское внешнеполитическое ведомство многое сделало, чтобы
открыть возможность для получения американского летального оружия.
Чалый: Все звучавшие резонансные заявления это огромная работа
Фото: president.gov.ua "Конечно, поддерживают оборону и
безопасность Украины. Все звучавшие резонансные заявления (о
предоставлении летального оружия. – ) это огромная работа. Я
хотел бы поблагодарить ключевых людей, которые все это сделали,
кроме Конгресса, кроме диаспоры, кроме, конечно, президента США
Дональда Трампа", – рассказал он.Посол отметил, что решение о
предоставлении во многом стало возможным благодаря президенту
Украины Петру Порошенко, а также главе МИД Павлу Климкину и его
команде."Я хотел бы поблагодарить и работников посольства,
украинских дипломатов, которые, вероятно, расскажут, что они
сделали для этого. Пока еще не время", – подытожил он.23 декабря
2017 года в Государственном департаменте США сообщили,
что предоставят Украине "усиленные оборонительные
возможности". В заявлении американской администрации отмечалось,
что Украина "является суверенной страной и имеет право
защищаться".Чалый заявил, что решение американских властей будет
иметь долгосрочное влияние не только на развитие стра
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